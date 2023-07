La Corée, terreau fertile pour les icônes  agroalimentaires tunisiennes

La Tunisie, qui cultive le renom d’un renom d’un pays réputé pour sa riche tradition agricole et son industrie alimentaire diversifiée, cherche à accroître sa part de marché en Corée grâce à une large gamme de produits allant de l’huile d’olive et du thon de première qualité à la pâte de piment tunisienne unique connue sous le nom de Harissa, qui est inscrite au patrimoine immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

L’ambassade de Tunisie en Corée, en collaboration avec le Centre tunisien de promotion des exportations, a présenté une gamme de produits agroalimentaires tunisiens de qualité supérieure à la Foire des importations de Corée, qui s’est tenue du 29 juin au 1er juillet au COEX, dans le sud de Séoul.

Le chargé d’affaires de l’ambassade de Tunisie à Séoul, Ahmed Boughedir, a déclaré que la foire offrait aux producteurs tunisiens l’occasion de promouvoir leurs produits et de trouver les bons partenaires.

« Nous essayons d’avoir une plus grande participation parce que nous pensons que le marché coréen est très important pour nous et nous essayons d’introduire, petit à petit, de nouveaux produits sur le marché coréen », a-t-il déclaré au journal Korea Times pendant la foire.

Il a passé en revue certains des produits agroalimentaires tunisiens les plus réputés, à commencer par l’huile d’olive tunisienne. Le climat méditerranéen du sud de la Tunisie contribue largement à faire de ce pays le troisième exportateur mondial d’huile d’olive.

« Nous avons de l’huile d’olive, qui est déjà célèbre sur le marché, mais nous ne sommes pas satisfaits de la quantité vendue en Corée. Nous savons que nous avons l’un des meilleurs produits au monde et que nous figurons parmi les trois premiers exportateurs mondiaux, mais pour être franc, notre part de marché en Corée est très faible », a-t-il regretté.

« Si vous visitez la Tunisie, par exemple, et que vous vous rendez au musée du Bardo, où vous pouvez trouver une grande collection de mosaïques, vous pouvez voir des personnes de l’époque romaine extraire l’huile d’olive des olives, ce qui prouve qu’il s’agit d’une tradition très, très ancienne », a-t-il souligné, ajoutant qu’une partie importante de l’huile d’olive tunisienne est vendue en vrac à l’Union européenne, où elle est souvent mélangée à des huiles italiennes et espagnoles.

« Il y a donc de fortes chances que vous ayez déjà dégusté de l’huile d’olive tunisienne sans le savoir dans le cadre de ces produits mélangés. Les consommateurs coréens sont conscients que l’huile d’olive est saine et importante pour la cuisine. Nous essayons donc petit à petit d’éduquer les consommateurs coréens sur la qualité du produit tunisien.

Une approche à multiples facettes

Le principal obstacle en Corée est la sensibilisation et la connaissance de ces produits. Le diplomate a souligné l’importance d’adopter une stratégie polyvalente qui allie éducation, marketing et établissement de partenariats solides avec des associés coréens pour promouvoir les produits alimentaires tunisiens.

« Nous commençons à le faire avec des documentaires télévisés. Vous savez, la promotion culturelle et la promotion du tourisme vont de pair avec le commerce. Lorsque vous commencez à découvrir les cultures et les traditions de la Tunisie, vous avez envie de goûter au couscous, à la harissa, aux dattes et à l’huile d’olive. Nous avons donc une approche à multiples facettes de la culture et du commerce », a-t-il déclaré.

Le chargé d’affaires de l’ambassade de Tunisie à Séoul est convaincu que les consommateurs coréens finiront par reconnaître et rechercher des produits de haute qualité en provenance de Tunisie.

« Nous continuerons à participer à différentes expositions et à essayer d’aller de l’avant jusqu’à ce que nous trouvions la bonne alchimie entre nos produits et le marché coréen. Nous sommes conscients que cela prendra du temps, mais le marché coréen comprendra la qualité des produits tunisiens. J’en suis sûr », a assuré le diplomate.