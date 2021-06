La Cour d’appel se prononce sur l’affaire Jaziri-Haica

La Cour d’appel de Nabeul a approuvé, le 14 juin courant, la décision de saisie du matériel de la chaine radiophonique « Quran Karim » qui diffuse sans licence, fait savoir, mardi, la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA).

- Publicité-

« La juridiction a définitivement tranché sur l’affaire n°2210-21 et validé la décision de saisie du matériel de la radio « Quran Karim » dont le propriétaire est Said Jaziri, député, et président du parti « Errahma ».

Le 17 mars dernier, le député Said Jaziri, avait déposé une plainte contre la HAICA.

Il avait accusé le président de l’instance de régulation ainsi que deux observateurs relevant de la Haica de « vol » et de « tentative de meurtre » lors de la saisie du matériel de diffusion de la radio.