La création de l’agence nationale des médicaments permettra d’accélérer les grandes réformes dans ce secteur

Le président de la chambre syndicale des industries pharmaceutiques Tarak Hammami a indiqué que la création de l’agence nationale des médicaments et des produits de santé permettra d’accélérer les grandes réformes dans ce secteur et de conférer davantage d’efficacité à leur gestion.

Il a souligné dans une déclaration à la TAP que cette agence permettra d’unifier l’action de quatre directions au sein du ministère de la santé à savoir, la direction des médicaments et de la pharmacologie, le laboratoire national de contrôle des médicaments, la direction d’inspection des pharmaciens et la direction de la pharmacovigilance.

L’assemblée des représentants du peuple (ARP) avait entamé l’examen, au niveau des commissions, du projet de loi relatif à la création de l’agence nationale des médicaments et des produits de santé. Il s’agit d’un établissement public à caractère non administratif qui sera chargé de plusieurs missions en vue de garantir l’efficacité et la qualité des produits de santé.

« Cet établissement permettra de réduire les délais d’enregistrement des médicaments, d’autant que le ministère de la santé a entamé le processus numérisation pour faciliter l’obtention des autorisations de commercialisation sur le marché local « a-t-il précisé.