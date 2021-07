La crise politique de la Tunisie déteint fâcheusement sur ses émissions obligataires

Les obligations en devises fortes émises par la Banque centrale de Tunisie ont chuté d’un montant record lundi, après le limogeage du chef du gouvernement par le président de la République dans un pays qui se trouve confronté à la plus grande crise depuis une décennie de démocratie.

Selon Reuters, cette chute souligne l’inquiétude des investisseurs face à la crise politique qui frappe la seule démocratie issue du Printemps arabe, ainsi que la capacité de la Tunisie à obtenir les financements nécessaires pour éviter une crise économique aggravée par la pandémie du COVID-19.

« Ces développements ne font que souligner la situation politique, sociale et économique très difficile dans laquelle le pays est embourbé depuis 2011 », a déclaré Raza Agha, responsable de la stratégie de crédit des marchés émergents chez Legal & General Investment Management, qui était prudent sur la Tunisie avant le week-end.

Le président de la République, Kais Saied a annoncé dimanche qu’il assume désormais le pouvoir exécutif avec l’aide d’un nouveau chef du gouvernement, une décision que ses opposants ont qualifiée de coup d’État. Il s’agit du plus grand défi jamais lancé au système démocratique mis en place par la Tunisie lors du soulèvement de 2011 contre un dirigeant autocratique chevronné.

Les obligations 2027 et 2024 libellées en dollars ont toutes deux chuté de plus de 5 cents pour atteindre leur plus bas niveau depuis plus d’un an, la première tombant à 86,57 cents, selon les données de Tradeweb.

L’émission 2025 a perdu 4,8 cents pour s’échanger à 83,88 cents pour un dollar, son plus bas niveau depuis plus de 14 mois, selon les données. Les baisses des émissions 2024 et 2025 ont été les plus fortes jamais enregistrées.

Un responsable tunisien qui a refusé d’être identifié car il n’était pas autorisé à s’exprimer sur le sujet a déclaré, cependant qu’il s’attendait à ce que les prix des obligations se redressent après la nomination d’un nouveau gouvernement par Saied.

« Je pense que ces conditions sont normales et (les prix) reviendront rapidement avec l’annonce d’un nouveau chef du gouvernement et d’un nouveau gouvernement », a déclaré le responsable à Reuters.

Une crise constitutionnelle bien plus aiguë !

Les analystes de Barclays, Brahim Razgallah et Michael Kafe ont écrit dans une note de recherche lundi : « La décision du président Saïd de geler les travaux législatifs a fait basculer la Tunisie dans une nouvelle crise constitutionnelle bien plus aiguë, selon nous, ajoutant des risques accrus de volatilité politique et sociale dans les semaines à venir. »

Les swaps de défaut de crédit à cinq ans de la BCT ont atteint 751 points de base, soit un point de plus qu’à la clôture de vendredi, selon les données d’IHS Markit. Ce niveau a presque doublé par rapport à l’année dernière.

Les perspectives de la Tunisie dépendent en partie de sa capacité à obtenir un nouveau financement du Fonds monétaire international. Le pays cherche à obtenir un prêt de 4 milliards de dollars sur trois ans pour l’aider à stabiliser la position de sa balance des paiements après que le déficit de sa balance courante se soit creusé à 7,1 % du PIB l’année dernière.

« Le marché est préoccupé par les perspectives d’avenir et l’engagement du FMI », a déclaré Tim Ash, stratège principal pour les marchés souverains émergents de BlueBay Asset Management.

« La tendance a été qu’il allait y avoir un dialogue au cours de l’été et, avec un peu de chance, l’accord serait conclu en septembre ou octobre. Il y a maintenant un point d’interrogation : qui sera le nouveau chef du gouvernement ? Qui aura l’autorité pour conclure un accord avec le FMI ? »

Dans un rapport publié en mai, l’agence de notation S&P a déclaré qu’un défaut souverain pourrait coûter aux banques tunisiennes entre 4,3 et 7,9 milliards de dollars, soit l’équivalent de 55 % à 102 % du total des fonds propres du système bancaire, ou de 9,3 % à 17,3 % du PIB nominal prévu pour 2021.