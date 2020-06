La CSNLV et la FTAV mencant d’arrêter financement de l’achat des véhicules via les établissements de leasing

La Chambre Syndicale Nationale des Loueurs de Voitures (CSNLV) et la Fédération Tunisienne des Agences de Voyage (FTAV), ont annoncé qu’elles mettront fin au financement de l’achat de véhicules via les établissements de leasing qui » ne coopérèrent pas » avec les professionnels du secteur.

Les deux organisations ont rappelé, dans un communiqué conjoint publié, vendredi, que la crise Covid-19 a causé des dégâts économiques et financiers importants qui se sont aggravés à cause de l’absence de réactions positives de la part des établissements de leasing concernant les propositions qu’elles ont présenté.

Elles ont souligné qu’elles vont identifier d’autres sources de financement de leurs investissements, citant à titre d’exemple des crédits auprès des fournisseurs locaux.

La FTAV et la CSNLV ont souligné qu’elles vont réclamer des mesures exceptionnelles pour l’importation directe de nouveaux moyens de transport ou d’occasion.

Elles ont rappelé qu’elles ont appelé au report des échéances de leasing pour une période de minimum 12 mois, à compter, du 16 mars 2020, de ne pas appliquer des intérêts ou taxes sur les échéances en retard et d’arrêter les poursuites judiciaires à cause du non-paiement de ces échéances.

Les deux organisations ont noté qu’une réponse favorable à leurs demandes par les sociétés de leasing favorisera un minimum d’appui à leurs adhérents pour reprendre leurs activités avec moins de dégâts.

Et d’ajouter qu’elles coordonneront davantage à ce sujet, ajoutant que sa résolution garantira la pérennité de leurs adhérents et la préservation des postes d’emploi.