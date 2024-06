Bettaïeb: Le coût du pèlerinage en Tunisie est moins cher que plusieurs pays

Ahmed Bettaïeb, président de la Fédération tunisienne des agences de voyages, a considéré que le coût du pélériange à partir de la Tunisie est parmi les moins chers, comparé à plusieurs autres pays, tels que l’Algérie, l’Égypte la France.

A noter que e grand pèlerinage de La Mecque (Hajj) coûtera 19.970 dinars en 2024 (correspondant à l’année 1445 Hégire, ndlr) contre 19.400 dinars en 2023, en hausse de 2,93%.

Ce prix inclut les frais d’hébergement et de services soit 16.400 dinars (+2,5% par rapport à un an auparavant) et le billet d’avion à 3.570 dinars (+5% par rapport à un an auparavant).