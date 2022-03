La décision de dissoudre le CSM est inappropriée, affirme S.Klibi

La décision prise par le président de la République, Kais Saied, de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature a été inappropriée et n’a pas vocation à servir sa vision et ses desseins en plus d’être un coup dur, a déclaré, jeudi, la constitutionnaliste Salsabil Klibi.

S’exprimant sur Shems fm, elle a ajouté que le chef de l’Etat aurait pu viser des magistrats déterminés sans s’en prendre à l’institution judiciaire et à sa symbolique.

Elle a averti que toute problématique qui surviendrait à l’avenir sera imputée au président de la République même s’il n’y porte aucune part de responsabilité.

« La voie empruntée par la Tunisie est mauvaise », a-t-elle dit, lançant un appel à l’apaisement et la modération.

En outre, la constitutionnaliste a estimé que la Consultation nationale n’est pas l’outil idoine pour la réforme, car elle ne constitue pas un dialogue ni le vaut, se déclarant inquiète des « suites de la Consultation et de la formule qui est la sienne ».