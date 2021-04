La décision sur le vaccin AstraZeneca rendue dans 10 jours

Le président de la commission de pilotage de la campagne nationale de vaccination contre Covid-19 et directeur de l’Institut Pasteur, Hechmi Louzir, a affirmé, aujourd’hui, mardi, que la décision appropriée concernant l’utilisation ou non du vaccin AstraZeneca en Tunisie sera prise dans les dix prochains jours, soulignant que si l’Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas l’utiliser, la Tunisie suivra ses recommandations.

- Publicité-

Dans une déclaration à la TAP, Louzir a indiqué que la décision sera prise après évaluation des publications scientifiques et des études sur les effets secondaires de ce vaccin émises par l’Organisation mondiale de la santé et les organisations internationales, soulignant que la Tunisie n’a pas encore commencé l’utilisation de ce vaccin.

Il a souligné que les effets secondaires du vaccin dans le monde sont très rares et qu’ils sont apparus chez une personne sur 250 000 cas, indiquant qu’il est utilisé chez les personnes âgées de 60 ans et plus.

Il a souligné que la Tunisie n’utilise que les vaccins qui répondent aux normes d’efficacité, de qualité et de sécurité.

Il est à noter que la Tunisie a reçu 98 400 doses du vaccin AstraZeneca et qu’elle devrait recevoir 314 000 supplémentaires doses en juin et mai 2021.

Certains pays de l’Union européenne ont pris des mesures de précaution pour arrêter temporairement l’utilisation du vaccin AstraZeneca contre Covid-19,

D’après les rapports, de rares cas de troubles de la coagulation sanguine chez les personnes ayant reçu ce vaccin ont été observés.

D’autres pays de l’Union européenne ont décidé de continuer à utiliser le vaccin, selon un communiqué de l’OMS publié en mars dernier.

L’organisation estime actuellement que les avantages du vaccin AstraZeneca l’emportent sur les risques et recommande la poursuite de son utilisation.