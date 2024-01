La dépollution du lac de Bizerte, un projet sans pareil en Méditerranée

Les travaux se poursuivent pour mettre en œuvre le programme de dépollution du lac de Bizerte, un programme « unique dans le bassin méditerranéen, d’autant plus qu’il est mis en œuvre dans une zone résidentielle et industrielle », selon la ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui.

Elle a confirmé, dans une déclaration à « African Manager », que la mise en œuvre de tels projets sur le terrain nécessite d’importantes allocations financières, et a expliqué dans ce contexte que le financement provient de l’Union européenne, de la Banque européenne d’investissement et d’une autre partie sous forme de subvention.

Cependant, la ministre a évoqué la difficulté de mettre en œuvre le programme en raison de la multiplicité des parties qui se chevauchent telles que les ministères de l’Industrie, de l’Agriculture, de l’Environnement et des entreprises industrielles.

Toutes les phases du programme devraient être achevées d’ici 2026, prévoit la ministre, annonçant la programmation d’autres projets dans d’autres zones qui souffrent également de problèmes de pollution.

Le lac d’Ichkeul est un lac situé dans le parc national éponyme, relié à la mer Méditerranée par la lagune de Bizerte et couvre une superficie de 12 600 hectares.

6 vallées s’y déversent pour six principaux types d’eau douce provenant du lac Douimis, du lac Sejnane, du lac Mallah, du lac Ghezala, du lac Joumine et du lac Tinja, ce qui représente un pourcentage élevé d’eau dans le lac et une diminution de la salinité.

D’autre part, en été, la salinité du lac s’élève à plus de 50 g / l en raison du manque d’eau s’y déversant du taux élevé d’évaporation et de l’entrée d’eau salée du côté de Bizerte.

Le lac Ichkeul a été classé au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO et la Tunisie l’a désigné comme réserve naturelle car servant d’habitat pour des poissons rares et environ 200 000 oiseaux.

80 millions d’euros mobilisés

La présidente de l’Unité de gestion des cibles pour la mise en œuvre du programme intégré de dépollution du lac de Bizerte, Dhekra Gharbi, a indiqué que la valeur totale du projet est estimée à 80 millions d’euros, et que son objectif est de préserver l’écosystème du lac de Bizerte en intervenant sur les sources de pollution dans la région.

Une étude élaborée à cet égard, vise à analyser et à évaluer les risques liés aux impacts climatiques sur les lacs de Bizerte et d’Ichkeul afin de proposer les orientations stratégiques les plus importantes nécessaires pour améliorer l’adaptation de cet écosystème et de ses activités sociales et économiques aux changements climatiques attendus tels que l’augmentation de la température moyenne mondiale, qui pourrait passer de 1,8 à 2 degrés Celsius d’ici 2070, et verra des perturbations des précipitations pendant les mois pluvieux de 30 à 40 pour cent en 2070.

En outre, selon les études réalisées, le niveau de la mer augmentera dans les années à venir, accompagné d’érosion du littoral et de salinisation de l’eau, en particulier sur la bande côtière, où les cartes d’élévation du niveau de la mer montrent que les zones les plus vulnérables se trouvent dans plusieurs zones de Bizerte, comme le sud du lac d’Achal, la zone de Menzel Bourguiba, Menzel Jamil et le lac Joumine.