La diagonale de la soif. La donne change pour tout le monde

En juin 2023, le gouvernorat de Nabeul était en tête de liste dans la carte de la soif avec 34 signalements, détrônant celui de Ben Arous, qui détenait ce triste record, un mois plus tôt, avec 21 signalements.

Selon les données de l’Observatoire tunisien de l’eau, ce dernier a reçu 228 rapports de citoyens liés à des interruptions du réseau d’eau, 9 rapports de mouvements de protestation pour exprimer le rejet des problèmes et des pénuries d’eau, 6 rapports de fuites sur le réseau et deux rapports de présence d’eau insalubre.

Seize notifications ont, en effet, été reçues du gouvernorat de Tunis et 16 des gouvernorats de Sidi Bouzid et Beja chacun, les communications émises variaient d’une ville à l’autre.

Le coordinateur de l’Observatoire tunisien de l’eau, Alaa Marzouki, a expliqué que la carte de la soif est une carte mensuelle adoptée par l’observatoire pour surveiller et interagir avec les déséquilibres concernant les apports en eau non déclarés par la SONEDE.

Plusieurs plaintes enregistrées

Il convient de mentionner que les Tunisiens se plaignent pendant cette période de fréquentes coupures d’eau, qu’un certain nombre de villes connaissent quotidiennement, suite aux avertissements répétés des spécialistes et des experts de l’été de « soif » dû à la pénurie d’eau.

La Tunisie a déjà commencé le rationnement de l’eau depuis mars, alors que le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annonçait des tranches d’eau en fonction de la nature des ressources de la région touchée.

Rappelons que celui-ci a déclaré qu’en raison de la fréquence des années de sécheresse et de la faiblesse des revenus des barrages, qui se répercutaient négativement sur leurs réserves d’eau, qui atteignaient un niveau sans précédent, ainsi que des effets négatifs sur la recharge des nappes phréatiques et le faible niveau de leur niveau, il avait été décidé de prendre un certain nombre de mesures, notamment la restriction de l’utilisation de l’eau potable distribuée par les réseaux de la Société nationale d’exploitation et de distribution de l’eau à des fins agricoles, l’arrosage des espaces verts, le nettoyage des rues et des lieux publics et le lavage des voitures.

Un système de quotas circonstanciels a été adopté pour l’approvisionnement en eau potable distribuée à tous les usagers par l’intermédiaire des réseaux de la Société nationale d’exploitation et de distribution de l’eau.

Les employés de la Société nationale d’exploitation et de distribution de l’eau, ainsi que les agents assermentés qualifiés pour la conservation et l’ordre du domaine public de l’eau rattachés au Ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, tous les fonctionnaires de police et la Garde nationale, ont été chargés de veiller à l’application de cette décision conformément aux dispositions de l’article 156 du Code de l’eau.

Quiconque contrevient aux dispositions de la présente décision est puni des sanctions prévues par le Code de l’eau, notamment l’article 158 de celui-ci et l’article 44 du décret gouvernemental n° 157-2017 du 19 janvier 2017 portant approbation du régime d’abonnements à l’eau potable.

Réduction des prélèvements au niveau des barrages

Récemment, le directeur général du Bureau de la planification et des bilans hydriques du ministère de l’Agriculture, Hamadi Habib, a confirmé dans une déclaration à une radio locale que la décision de payer des tranches d’eau, qui résultait du manque de revenus pluviaux et de réserves d’eau dans les barrages, a permis de réduire les quantités de prélèvements des barrages de 1,2 million de m3 à 800 mille m3 par jour.

Ila souligné que le système de barrage de Sidi Salem et l’eau de l’extrême nord, qui comprend environ 15 barrages, est le système le plus affecté par la pénurie d’eau, ce qui a incité le ministère à décider de ne pas prélever d’eau du barrage de Sidi Salem et de se limiter à en tirer de la ligne des barrages à Beja et Sejnane, qui n’ont pas été beaucoup touchés par le manque de pluie au cours des quatre dernières années.

Il a affirmé, d’autre part, que la décision inclut les gouvernorats qui fournissent de l’eau à des fins diverses à partir du système de Sidi Salem et l’eau de l’extrême nord, soulignant que la décision comprend principalement l’eau potable dans le Grand Tunis, Nabeul, la côte et Sfax, et l’eau d’irrigation dans 7 gouvernorats, à savoir Béja, Bizerte, le Grand Tunis et Nabeul.