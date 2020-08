La direction générale des prisons impose le port du masque

La Direction générale des prisons et de la rééducation (DGPR) a appelé les visiteurs des unités carcérales notamment les familles des détenus à porter obligatoirement les masques.

La DGPR a également fait savoir qu’elle a réservé des points de vente des masques de protection dans toutes les unités relevant de son autorité.

Dans un communiqué rendu public mercredi, la DGPR a exhorté à cet effet tous les visiteurs à interagir positivement et à respecter l’application de ces mesures préventives pour préserver la santé générale ainsi que celle des fonctionnaires et des détenus.

» Cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’Etat pour se prémunir contre la propagation de la pandémie de coronavirus et au regard de la réussite et de l’efficacité des dispositions prises par le ministère de la justice et la Direction générale des prisons et de la rééducation, conformément au protocole préventif en vigueur dans les unités carcérales et de rééducation approuvé par le ministère de la santé « , lit-on dans le communiqué.

Le ministre de la santé par intérim, Mohamed Habib Kechaou avait indiqué mercredi que des sanctions seront infligées à toute personne qui ne respectera pas les recommandations sanitaires dont essentiellement le port du masque.