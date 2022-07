Transfert de détenus d’El Mornaguia vers d’autres prisons pour réduire l’encombrement

Des détenus de la prison d’El Mornaguia ont été transférés, ce dimanche, vers des établissements pénitentiaires de Oudhna (Gouvernorat de Ben Arous) et de Saouef (Gouvernorat de Zaghouan) et ce, dans le but de réduire l’encombrement.

Cette décision a été prise à la suite de la visite effectuée, le 12 juillet dernier, par la ministre de la Justice à la prison d’El Mornaguia et pour le respect du droit des prisonniers à des conditions matérielles de détention dignes.

Le transfert des détenus s’est déroulé dans de bonnes conditions, a indiqué le ministère de la Justice.