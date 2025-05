La directrice générale de l’OIM en visite de travail en Tunisie les 5 et 6 mai

La directrice générale de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) Amy Pope effectue une visite de travail en Tunisie les 5 et 6 mai 2025, sur invitation du ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger Mohamed Ali Nafti.

Au cours de cette visite, la responsable onusienne tiendra plusieurs rencontres de haut niveau en vue d’assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes de coopération existants avec l’Organisation et discuter des moyens de soutenir ces programmes dans les domaines d’intérêt commun.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la proclamation de 2025, année de consolidation de l’action multilatérale et d’ouverture sur des partenariats internationaux et onusiens durables.

Amy Pope participera également, le 6 mai, à un atelier international organisé par le département des Affaires étrangères, en collaboration avec l’OIM sur la contribution des communautés à la promotion de l’investissement et à la réalisation du développement durable.

Cet atelier s’inscrit dans le cadre de la préparation du 15e Forum Mondial sur la Migration et le Développement qui se tiendra cette année à la ville de Barranquilla, en Colombie.

Des responsables gouvernementaux, des experts internationaux, des représentants d’organisations internationales et d’institutions financières, ainsi que des personnalités éminentes des communautés tunisiennes à l’étranger, participeront aux travaux de cet atelier.

- Publicité-