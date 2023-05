La directrice générale de l’ONM souligne l’importance de mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations

La directrice générale de l’Observatoire national de la migration (ONM), Ahlem Hammami, a souligné jeudi l’importance de la mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières adopté en 2018.

Lors d’un workshop sur » le suivi de la mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations « , organisé par l’Observatoire en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à l’occasion de la Journée mondiale de l’Afrique le 25 mai 2023, Ahlem Hammami a signalé que ce pacte contribue au renforcement de la coopération mixte.

Dans ce contexte, elle a rappelé qu’une équipe nationale de travail a été formée en 2021 par des représentants d’institutions gouvernementales et d’organisations nationales pour coordonner et suivre la mise en application du Pacte mondial pour les migrations.

D’après la même source, cette équipe a pour missions d’informer sur le Pacte, de renforcer les capacités des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, de formuler des recommandations et de proposer des amendements outre l’échange des données et d’informations liées à la mise en œuvre du Pacte.

Le workshop s’inscrit dans le cadre du programme de travail de l’équipe nationale et fait suite à trois autres workshops sur la présentation du Pacte mondial pour les migrations (février 2022), les normes internationales relatives à la migration (octobre 2022) et sur le cadre juridique de la migration en Tunisie (décembre 2022).