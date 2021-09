La disgrâce d’Ennahdha: Qu’est-ce qui a mal tourné?

Alors que le parti islamiste tunisien Ennahdha a tenté de cultiver une image réformiste, les Tunisiens n’ont pas été très réceptifs, et les récentes manifestations reflètent une perception publique de plus en plus négative. Le parti peut-il sauver sa réputation et faire un retour en force ? Une interrogation soulevée par «Inside Arabia» pour dire que « le temps d’Ennahdha est définitivement révolu. La population tunisienne ne peut plus leur faire confiance ».

- Publicité-

En effet, des années de ressentiment croissant à l’égard du gouvernement ont conduit aux manifestations de masse de juillet. Plus précisément, les manifestations ont été motivées par la situation économique préoccupante du pays, la discorde politique et la perception de l’inaptitude du parti islamiste dont des bureaux ont été pris d’assaut et incendiés.

Si de nombreux partis politiques ont dénoncé le gel du parlement par le président de la République, Kais Saied, la réaction du public a été différente. Malgré la controverse entourant les mesures de Saied, un sondage d’opinion publié quelques jours plus tard indique que 87 % des Tunisiens approuvent globalement la décision du président. En fait, 76 % des personnes interrogées approuvent pleinement la décision de Saied, tandis que 11 % y sont relativement favorables. Il est également important de noter qu’aucune contre-manifestation significative n’a eu lieu contre les actions de Saied, même après que Rached Ghannouchi – le président du Parlement aujourd’hui démis et co-fondateur d’Ennahdha – ait exhorté les civils à protester pacifiquement.

Bouleversement politique

L’action de Saied a fait perdre à Ennahdha sa position confortable au Parlement, et le parti est tombé dans la tourmente. Selon Reuters, les principaux membres du groupe ont exigé la démission de Rached Ghannouchi. Parmi les personnes qui auraient demandé la démission de Ghannouchi figurent des dizaines de jeunes membres du parti et même certains de ses dirigeants, dont le député Samir Dilou.

Ennahdhha a également reporté la réunion annuelle de son Conseil de la Choura, qui devait se tenir début août. Bien que l’événement ait finalement été reprogrammé quelques semaines plus tard, cela montre que la décision de Saied a déclenché une crise interne au sein du parti.

Bien que Ghannouchi ait été l’une des premières personnalités à qualifier les actions de Saied de « coup d’État », il est rapidement revenu sur ses affirmations et, dans une démarche surprenante, a annoncé son soutien à Saied.

« Nous soutiendrons le président Saied et ferons ce qui contribue à son succès, y compris notre volonté de faire des sacrifices afin de préserver la stabilité du pays et la poursuite de la démocratie », a déclaré Ghannouchi, cité par Arab News. « Nous attendons la feuille de route du président, et il n’y a pas de solution si ce n’est par le dialogue sous sa supervision. Nous avons reçu le message de notre peuple, et le mouvement Ennahdha est ouvert à une révision de ses politiques. »

Le virage conciliant d’Ennahdha vers Saied indique qu’il se trouve désormais dans une position vulnérable et qu’il pourrait avoir des difficultés à se regrouper et à reprendre de l’importance dans la politique tunisienne. Bien que le parti ait pris des mesures légères pour restructurer le parti, Ghannouchi a renvoyé les membres du comité exécutif du parti le 23 août.

Une popularité déclinante

Une question clé se pose : dans quelle mesure Ennahdha peut-il regagner la confiance du public tunisien ? Depuis la révolution, les Tunisiens sont descendus à plusieurs reprises dans la rue pour protester contre la détérioration des conditions économiques et la corruption perçue au sein du gouvernement.

Si Ennahdha a cherché à présenter une image plus réformiste, l’opinion publique n’a pas été aussi réceptive. Le déclin des votes d’Ennahdha indique la baisse de popularité du parti. Le groupe a obtenu 1,5 million de voix en 2011, mais ce chiffre est tombé à 1 million lors des élections de 2014, et lors des élections législatives de 2019, il a obtenu un peu plus d’un demi-million de voix.

En outre, un sondage réalisé en juin 2020 par Sigma Conseil a montré que 68 % des personnes interrogées se méfiaient de Ghannouchi, tandis qu’une enquête réalisée par Emrhod Consulting a révélé que plus de 73 % des participants étaient mécontents de sa performance.

« Le parlement tunisien, sous le contrôle de Ghannouchi, est devenu un parlement qui ne travaille que pour les intérêts de quelques hommes d’affaires et ignore tous les problèmes quotidiens du peuple tunisien », a déclaré un commentateur des affaires tunisiennes, à Inside Arabia, ajoutant qu’en raison de cette négligence, « les Tunisiens ont vu les prix augmenter ces dernières années et la classe moyenne a plus ou moins disparu. »