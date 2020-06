La Fédération générale de l’électricité et du gaz s’oppose à la privatisation de la production de l’électricité et menace de recourir à l’escalade

Le secrétaire général de Fédération générale de l’électricité et du gaz relevant de l’UGTT, Abdelkader Jelassi, a réitéré, jeudi, dans une déclaration à l’agence TAP, l’opposition catégorique de la Fédération à la privatisation de la production de l’électricité en Tunisie.

Jelassi a également, souligné les appréhensions de la partie syndicale nourries par le décret gouvernemental du 26 février 2020, portant sur la production d’électricité à partir des énergies renouvelables et autorisant la création de sociétés d’autoproduction d’électricité à partir des énergies renouvelables.

» Notre opposition est catégorique et nous aurons recours à toutes les formes de protestation (sit-in, grèves…) si cette orientation est maintenue. La production d’électricité par des privés et sa vente directe aux clients, va perturber le réseau électrique et impacter la distribution de l’électricité, la rendant inaccessible à certaines catégories. Nous refusons la marchandisation de l’électricité qui touche à la sécurité nationale et au statut public de la STEG « , a-t-il encore lancé.

De son côté, le conseiller auprès du ministre de l’Energie, des Mines et de la Transition énergétique, Hamed El-Matri a indiqué dans une déclaration à l’agence TAP, que » les procédures d’exécution du décret gouvernemental du 26 février 2020, fixant les mesures relatives à l’autorisation de création de projet d’autoproduction d’énergies et les conditions de transport de l’électricité et de vente d’excédent d’énergies à la STEG, sont en cours d’élaboration. Des concertations sont aussi, lancées pour trouver les meilleures formules « .

Il a, en outre expliqué, que » la production d’électricité par des privés se fera à partir des énergies renouvelables », affirmant que cette approche permettra de réduire le déficit énergétique de la Tunisie, ayant atteint des niveaux élevés et d’équilibrer la balance énergétique « .

Et de poursuivre » un benchmark a été fait avec les expériences d’autres pays dans ce domaine et c’est la STEG qui assurera le transport de l’électricité produite à un coût fixé de manière à satisfaire la société et à inciter les investisseurs privés à investir dans ce domaine « .En effet, le décret du 26 février 2020 intervient en révision de l’article 9 de la loi n°12 de 2015 du 11 mai 2015 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables.

Ce décret permet la création de sociétés d’autoproduction d’électricité à partir d’énergies renouvelables, sa vente aux grands consommateurs ainsi que son injection dans le réseau national. Il permet également la vente de l’excédent à la STEG.

Il vise à doubler les investissements réalisés par les entreprises actives dans le domaine de l’installation des centrales électriques à partir des énergies renouvelables et à permettre aux entreprises énergivores de garantir une partie de leurs besoins en la matière à des coûts bas et stables.