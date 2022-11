La fédération générale du transport organise une marche le 30 novembre courant pour défendre les acquis du secteur

La fédération générale du transport relevant de l’Union générale tunsienne du travail (UGTT) organisera le 30 novembre courant une marche pour défendre les acquis du secteur du transport et appeler à la satisfaction des revendications des agents aussi bien matérielles que professionnelles. Le secrétaire général de la fédération, Wajih Zidi a précisé lundi, dans une déclaration à la TAP, que suite à cette marche sera déterminée la date de la grève sectorielle décidée par la commission administrative sectorielle. Parmi les revendications de la fédération et de l’union régionale du travail de Tunis, figurent notamment l’octroi d’une prime de suivi des services et de sécurité dans le secteur du transport en plus de la réalisation des conventions signées entre le ministère du transport, la présidence du gouvernement et le syndicat depuis plus de deux ans. Zidi a notamment dénoncé la situation catastrophique des sociétés de transport dont celle de Transtu.

