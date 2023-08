La FTF invite la Télévision Tunisienne à diffuser les matches du championnat

La Fédération tunisienne de football a appelé, dans une correspondance adressée à l’établissement de la Télévision Tunisienne, à commencer à diffuser les matchs du championnat de Ligue 1 du football professionnel (saison 2023-2024), « afin de permettre aux supporters de suivre les rencontres comme ce fut le cas durant des décennies et par souci de pérenniser le partenariat historique qui lie les deux parties ».

Dans un communiqué publié mercredi sur sa page officielle facebook, la FTF a indiqué qu’elle avait accepté, il y a environ un an, l’offre annuelle présentée par la Télévision Nationale la saison dernière en vue d’acquérir les droits de diffusion des matchs du championnat, de la coupe et des rencontres de la sélection nationale.

« Mais malgré l’accord de la FTF, la Télévision nationale n’a pas tenu à son offre, et le public sportif n’a pas pu suivre les matches sur la chaîne nationale dont le budget provient principalement de la subvention de l’Etat et de la contribution des adhérents au réseau d’électricité et de gaz », rappelle la FTF.

La fédération ajoute que les rencontres proposées par la télévision tunisienne restent toujours à sa disposition, l’invitant à commencer par les matchs du championnat de la Ligue 1.

Elle a également affirmé qu’elle « ne conditionnera pas pour le moment le paiement des dettes antérieures en contrepartie de la reprise de la diffusion des matches, malgré le fait que la télévision n’a pas payé ses dettes qui s’élèvent à 10,5 millions de dinars concernant la période 2019-2022, et n’a pas honoré son offre financière, estimée à 4,7 millions de dinars, pour la saison 2022-2023.

