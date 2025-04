La France autorise l’avion de Netanyahou de traverser son espace malgré le mandat d’arrêt de la CPI

Selon le site web FlightRadar24, un avion du gouvernement israélien transportant Netanyahou, qui a quitté la Hongrie pour les États-Unis, a traversé l’espace aérien français en dépit d’un mandat d’arrêt international.

L’année dernière, la Cour pénale internationale (CPI) a délivré des mandats d’arrêt à l’encontre de. Netanyahou et de l’ancien ministre israélien de la défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité dans le cadre de la guerre à Gaza.

En tant que signataire de la CPI, la France est légalement tenue de coopérer pleinement aux enquêtes et aux poursuites concernant les crimes relevant de sa compétence, mais elle peut utiliser son droit de veto contre toute action à cet égard.

C’est la troisième fois que la France autorise l’avion de Netanyahou à traverser son espace aérien, les deux précédentes fois ayant eu lieu le 2 février et le 9 février pour des voyages à destination et en provenance des États-Unis.

La semaine dernière, la Hongrie s’est retirée de la CPI après avoir invité Netanyahou à se rendre à Budapest.

