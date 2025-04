La France demande à Israël d’arrêter son massacre à Gaza

La France a appelé Israël à « arrêter le massacre » en cours à Gaza, a déclaré ce lundi Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, lors d’un point presse. Cette prise de position s’accompagne d’une série de demandes visant à apaiser le conflit et à poser les bases d’une solution durable dans la région.

Outre l’arrêt de la guerre, Paris insiste sur la libération immédiate des otages encore détenus par Hamas dans la bande de Gaza. Sophie Primas a également appelé à une « démilitarisation » du mouvement terroriste islamiste palestinien, qui contrôle le territoire, ainsi qu’à un « renouveau de l’Autorité palestinienne ». Selon elle, ces mesures constituent des préalables essentiels pour progresser vers la reconnaissance d’un État palestinien, une perspective évoquée par le président Emmanuel Macron pour le mois de juin.

En juin, la France co-présidera avec l’Arabie saoudite une conférence internationale sous l’égide des Nations unies, visant à relancer la solution à deux États, palestinien et israélien.

La France, qui a longtemps soutenu la solution à deux États, est prête à franchir une étape décisive en reconnaissant officiellement un État palestinien. Cette initiative s’inscrit dans un contexte de tensions accrues à Gaza et d’efforts diplomatiques internationaux pour ramener la paix dans la région.

