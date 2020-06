La FTRT lance des formations accélérées pour le personnel des restaurants touristiques sur les bonnes pratiques de la protection sanitaire

La Fédération tunisienne des restaurants touristiques (FTRT), a annoncé mardi, l’organisation de cycles de formation accélérée, au profit du personnel des restaurants touristiques, dans toutes les régions du pays, pour s’assurer de la bonne application des dispositions du nouveau protocole sanitaire mis en place par l’administration du tourisme, pour lutter contre l’épidémie du coronavirus.Toujours dans le cadre de l’application de ce protocole sanitaire, la Fédération vient d’organiser une opération pilote de désinfection de l’un des restaurants de la capitale, et ce après avoir amorcé un partenariat avec une entreprise tunisienne spécialisée en matière d’hygiène et de prévention sanitaire et agréée par l’Etat à travers le ministère de la Santé publique.

L’objectif de cette opération est d’informer et de sensibiliser les adhérents de la FTRT, sur la nécessité d’accorder à cette question l’importance requise, d’autant plus qu’elle s’érige désormais en obligation, en fonction des dispositions du nouveau protocole sanitaire.

Mais au-delà de la désinfection des installations des cuisines, des salles et des espaces collectifs, les objectifs de cette opération est d’étendre son champs d’action à la formation du personnel des restaurants, en vue de leur permettre de maîtriser les bonnes pratiques de l’hygiène et de la protection sanitaire aussi bien au niveau de leur travail que sur le plan de leur contact avec la clientèle.