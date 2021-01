Tunisie: La chambre des restaurants menace d’escalade !

Le président de la chambre nationale des restaurants, Islem Chaabene a déclaré à Mosaïque fm, ce lundi 25 janvier 2021 qu’ils s’attendaient à des décisions telles que l’exemption de certains impôts tels que le paiement de la CNSS ou certaines taxes, et non pas un simple retour avec 30% des capacités d’accueil en sièges.

Islem Chaabane a critiqué l’absence d’aide de la municipalité de Tunis qui n’a fait aucun effort pour aider les restaurateurs en prenant en compte leur situation difficile. Contrairement à certaines autres municipalités, la ville de Tunis a fait pression sur les propriétaires de restaurants pour payer entièrement les taxes.

Et pour conclure, il a déclaré qu’en l’absence de réponses de la part des autorités concernées, ils monteront au créneau et descendront dans la rue.

