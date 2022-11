La Garde nationale démantèle un réseau d’achat et d’exportation des câbles en cuivre volés et saisit 44 tonnes de cuivre

La Garde nationale a annoncé dimanche, que ses brigades à Zaghouan ont démantelé un réseau actif dans le domaine de l’achat et l’exportation des câbles en cuivre volés, vers les pays européens et l’arrestation de deux personnes de nationalité étrangère.Elle a ajouté que près de 44 tonnes de cuivre ont été saisis dont 24,5 tonnes dissimulées dans un conteneur destiné à l’exportation.

La Garde nationale a exhorté les citoyens à alerter sur tout acte suspicieux ou de vol des câbles en cuivre utilisés dans l’éclairage public et les télécommunications rappelant que de tel acte engendrerait des pannes techniques et des coupures des services auprès des citoyens.Elle a affirmé son enagement à lutter contre tous les délits et actes de vol ou de saccage ciblant les biens publics et privés, selon sa page facebook.