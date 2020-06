La Goulette : La valeur des cigarettes de marques volées atteint les 400 mille dinars !

Le représentant juridique de la Régie Nationale du Tabac et des Allumettes Sahbi Jeljeli a assuré que « la valeur des cigarettes de marques étrangères volées au port de La Goulette depuis le début de l’année et jusqu’au mois de mai, a atteint les 400 mille dinars. »

Dans une déclaration faite à Shems fm, Jeljeli a précisé que « la dernière opération de vol a été enregistrée mercredi et jeudi derniers. La valeur n’a pas été encore déterminée » a-t-il assuré.