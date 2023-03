La grève de la fédération générale du pétrole et des produits chimiques annulée

Le secrétaire général de la Fédération générale du pétrole et des produits chimiques Salouane Smiri a déclaré à la TAP qu’à l’issue de la réunion de conciliation tenue hier au siège de l’administration générale de gestion des conflits de travail et de promotion des relations professionnelles, il a été décidé d’annuler la grève prévue les 29 et 30 mars courant.

Selon ses dires, toutes les parties ont convenu des moyens d’application de la majoration salariale telle que prévue dans le procès verbal signé entre le gouvernement et l’UGTT le 14 septembre 2022.