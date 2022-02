La grève des carburants repoussée aux 18 et 19 mars

Prévue pour être observée demain vendredi et samedi 25 et 26 février, la grève dans le secteur des carburants a été reportée aux 18 et 19 mars prochain, a annoncé le secrétaire général de la fédération du pétrole et de la chimie, Borni Khmila.

Ila expliqué, sur Mosaïque Fm, que ce report a été décidé à la demande du ministère de l’Industrie, de l’énergie et des mines, et suite à l’intervention du secrétaire général de l’UGTT.

Il a affirmé qu’aucun accord n’a encore été trouvé avec l’autorité de tutelle, ajoutant que les discussions se poursuivent.