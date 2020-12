La Haica épingle  » Attessia « 

Le Conseil de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) a affirmé avoir adressé un avertissement pour infraction à la direction de la chaîne privée » Attessia « , concernant le contenu diffusé, samedi dernier, dans le cadre de l’émission » Dima Labes. «

La HAICA a estimé dans un communiqué rendu public, ce mardi, que l’émission comportait plusieurs infractions de taille contraires aux règles et à la déontologie de la profession ainsi qu’aux principes de base du traitement médiatique.

» Le contenu de l’émission porte atteinte à la dignité humaine et à la femme Tunisienne « , a encore souligné l’instance de régulation de l’audiovisuel « , ajoutant que la décision de son conseil intervient en application de l’article 5 du décret-loi n° 2011-116 et de l’article 11 de la loi organique n°2017-58 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes