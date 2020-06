La HAICA menace de suspendre la diffusion télévisée des plénières du parlement !

Le président de la Haute autorité indépendante de l’audiovisuel (HAICA) Nouri Lajmi a exprimé , ce mercredi 24 juin 2020, son mécontentement du niveau des discours dans les plénières à l’assemblée des représentants du peuple.

Lajmi a assuré « qu’il est possible que « la diffusion télévisée des plénières pourrait être arrêté, car le niveau du discours est bas et ne répond pas aux attentes du peuple.»

Il a par ailleurs, évoqué l’inquiétude de la HAICA quant aux querelles dans le parlement, et a appelé au respect de l’éthique, rapporte Shems fm.