La hausse des prix des céréales serait bel et bien terminée !

Les prix des céréales vont-ils retomber aussi vite qu’ils s’étaient envolés ? En une seule journée vendredi, le blé a perdu 9 €/t sur Euronext. Principale responsable : la Chine, dont les importations pourraient être freinées par les nouveaux foyers de peste porcine et de Covid-19.

L’atterrissage a été brutal pour les cours des céréales, qui s’étaient envolés en ce début d’année 2021 : Outre le blé, le maïs ayant également perdu du terrain alors que quelques jours plus tôt, les cours avaient atteints leur plus haut niveau depuis 7-8 ans, soit 220-230 €/t et 201-215 €/t respectivement.

La Chine, où la découverte d’un foyer de peste porcine et de plusieurs cas de coronavirus dans un abattoir de volailles pourrait impacter la demande en céréales fourragères pour les semaines à venir, et donc limiter les importations du pays.

Selon le cabinet Agritel, les opérateurs se demandent si les marchés, longtemps dans une spirale haussière, ne sont pas entrés dans une spirale baissière, « après le très net repli des cours vendredi sur les marchés financiers ».

« Ces derniers confirment que le poids des fonds est important, avec des prises de profits qui sont mises en avant essentiellement pour justifier ce repli », a ajouté Agritel, pour qui les inquiétudes liées au Covid-19 et à ses variants pèsent également sur les marchés.

« Sur la scène internationale, la dynamique de la demande chinoise est en question avec de nouveaux cas de Covid constatés dans le pays, ainsi qu’un nouveau foyer de fièvre porcine », a conclu Agritel, même si les États-Unis « ont vendu 136 000 tonnes de soja à la Chine vendredi.