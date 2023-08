La justice enquête sur des hauts responsables de la FTF

Dans le dossier de l’Union de football de Tataouine et d’Ali Al-Kalaei, « vide comme précédemment prétendu », le Parquet ouvre une information judiciaire contre un groupe de prévenus, dont des hauts responsables de la Ligue tunisienne de football (FTF), par le juge d’instruction, « pour escroquerie, détournement, et recours à des fraudeurs, conformément aux articles 172, 175, 176 , 177 et 178 du Code pénal, avec demande de délivrer les mandats judiciaires nécessaires. C’est l’avocat Taïeb Bessadok, qui annonce cela sur sa page fb.

- Publicité-