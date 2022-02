La Libye numérise tous ses marchés publics

La Banque Centrale de Libye (BCL) a récemment publié dans un communiqué, les montants des recettes et dépenses publiques enregistrés en janvier 2022, soit 351 Mds LYD de recettes. Ce bilan inclut des recettes fiscales de 312 Mds LYD, des recettes douanières de 25 M LYD et des recettes générales de 14 M LYD. Le communiqué déclare n’avoir enregistré aucune dépense réelle au cours de la même période. La Banque Centrale a par ailleurs déclaré avoir utilisé 1,2 Md USD pour alimenter des comptes bancaires commerciaux, incluant l’ouverture d’un crédit documentaire de 790 Mds LYD, des transferts pour les comptes d’étudiants étrangers ainsi que des salaires d’expatriés.

Le Parlement libyen demande au gouverneur de la BCL de décaisser le budget seulement pour les salaires et les subventions Le président du Parlement, Aqila Saleh, a demandé au gouverneur de la Banque Centrale de Libye (BCL) de ne décaisser que les salaires et les subventions. Le directeur des affaires de la présidence, Awad Al-Fituri, a déclaré que les dépenses devaient se poursuivre jusqu’à ce qu’une loi budgétaire soit votée ou qu’une décision soit prise par l’autorité législative. Conformément à cette demande du Parlement toutes les augmentations, incitations et autres mesures financières annoncées par l’ex-Premier ministre A. Dbeiba pour les secteurs de l’éducation et de la santé ou pour la sécurité sociale seront suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Le ministère du Plan annonce la mise en place d’un tableau de bord numérique recensant les projets publics Le ministère du Plan a annoncé la mise en service d’une plateforme numérique qui regroupe les projets et programmes de développement mis en œuvre par le gouvernement au cours de l’année 2021. Visant à garantir plus de transparence sur la conduite des projets publics, cette plateforme, qui s’adresse tant aux citoyens libyens qu’aux entreprises, s’organise autour de 6 grandes rubriques : la répartition du budget par région et par ville, le descriptif des projets, le budget par projet, le nombre de projets et les statistiques générales.