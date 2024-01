La Libye signe un accord avec des entreprises égyptiennes pour la construction de 11 nouveaux ponts

Le gouvernement libyen a signé des contrats avec des entreprises égyptiennes pour la construction de 11 nouveaux ponts à Derna, Benghazi et Ajdabiya, selon un communiqué du gouvernement libyen publié lundi.

Dans le cadre de ces contrats, les entreprises égyptiennes Neom et Wadi Al-Nile construiront six nouveaux ponts à Derna, deux ponts à Ajdabiya et trois ponts à Benghazi.

Les projets d’infrastructure seront exécutés en partenariat avec le Comité de reconstruction et le Fonds de reconstruction de Derna.

