Le président du Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales Taoufik Bouderbala a indiqué, mercredi, que la liste des martyrs et blessés de la révolution n’a pas été publiée au JORT en raison d’un calcul politique erroné.

- Publicité-

S’exprimant dans une déclaration aux médias en marge de sa participation à un atelier de travail pour l’examen du rapport national sur les droits de l’homme (2016-2019), Taoufik Bouderbala a rappelé que le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales avait publié la liste sur son site sans être influencé par ces calculs politiques et malgré les critiques dont il a fait l’objet.

Il n’a pas exclu que la liste comporte des erreurs. Et de préciser qu’au vu des jugements qui seront rendus par le Tribunal administratif concernant l’ajout ou non à la liste des personnes d’autres noms, cette dernière sera définitive et le Comité supérieur ne fera pas appel dans ce sens.