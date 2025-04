La LNFP rejette les réclamations de l’AS Kasserine et du Sfax RS

a Ligue Nationale de Football Professionnel a rejeté, mardi, les réclamations de l’AS Kasserine contre l’O.Sidi Bouzid (0-0) et du Sfax RS contre le CS Redayef (0-1), confirmant ainsi les résultats acquis sur le terrain.

Le match AS Kasserine-O.Sidi Bouzid, disputé le 15 mars dernier à Sidi Bouzid, s’est soldé par nul vièrge (0-0), tandis que l’autre rencontre comptant pour la 18e journée, a vu le CS Redayef s’imposer face au Sfax RS (1-0).

Suite à cette décision, aucun changement n’est intervenu au classement de la poule B de la Ligue 2 du football professionnel.

Par ailleurs, la ligue a infligé à la JS Kairouan un blâme et une amende de 4000 dinars pour jets de projectiles par ses supporters sur le terrain avec récidive, lors de son match contre l’ES Jerba, disputé samedi dernier pour le compte de la (22e journée).

- Publicité-