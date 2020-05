La Manouba: la directrice d’un centre de protection des personnes âgées, limogée

La directrice du centre de protection des personnes âgées à la Manouba a été limogée, sur décision de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des seniors, fait savoir, jeudi, à l’agence TAP le commissaire régional, Ali Belhedi.

Une enquête administrative a été ouverte au sujet de la gestion du centre et des carences et violations liées aux services fournis, l’assiduité du personnel, la propreté ainsi que la santé de personnes âgées, ajoute la même source.

La décision a été prise après la visite inopinée effectuée par la ministre Asma Shiri Laabidi, mercredi soir, au centre, pour y inspecter les conditions d’hébergement et de prise en charge.

Une équipe de l’inspection générale des services du ministère et de l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) sera dépêchée sur les lieux, indique Belhedi.

Une réunion urgente s’est tenue, à ce propos, jeudi, au siège du ministère, en présence de la directrice chargée des personnes âgées auprès de la direction centrale, du chef de service des personnes âgées au commissariat régional, ainsi que du président de l’UTSS.

Le responsable de la fédération régionale de solidarité sociale, Habib Takali a été chargé de diriger le centre par intérim.