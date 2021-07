La Manouba: Situation sanitaire alarmante

La situation sanitaire est alarmante a annoncé, vendredi, la ministre de la Femme et des séniors, Imen Zahouani Houimel lors de sa visite dans les établissements hospitaliers et les services Covid-19 dans le gouvernorat de la Manouba.

- Publicité-

Elle a précisé au terme de la réunion du comité régional d’organisation de lutte contre les catastrophes, que la capacité d’accueil à l’institut Kassab et à l’hôpital local de Tebourba a dépassé les normes face à une augmentation des malades atteints par le coronavirus et un manque flagrant au niveau des ressources humaines et d’autres défaillances.

La demande d’installer un hôpital de campagne devient une nécessité et les autorités régionales se penchent actuellement pour répondre à cette demande, a encore dit la ministre.