La marine algérienne prend livraison d’une corvette construite en Chine

Trois ans après avoir passé commande auprès du groupe chinois Hudong Zhonghua Shipbuilding, la marine algérienne a pris livraison d’une corvette de type 056, rapporte le site defence Web.

L’El Moutassadi (940) a quitté Shanghai le 28 février pour rentrer dans son pays, s’arrêtant en Malaisie le 3 mars et à Mumbai, en Inde, entre le 13 et le 16 mars. Il est arrivé au port d’Alger le 2 avril.

L’acquisition du navire a été révélée à la mi-2020 après que la société de classification maritime Lloyd’s Register, basée au Royaume-Uni, a déclaré qu’elle avait été sélectionnée pour fournir des services d’assurance et de certification à Hudong Zhonghua Shipbuilding Group pour deux projets navals importants avec les marines algérienne et thaïlandaise. Hudong Zhonghua est une filiale de China State Shipbuilding Corporation (CSSC).

La nouvelle corvette de la marine algérienne est conçue pour des missions de patrouille, d’escorte et de protection maritime dans la zone économique exclusive du pays. La corvette comprend un héliport et un équipage de 78 personnes. Elle a un rayon d’action de 3 500 milles nautiques et peut atteindre une vitesse de pointe supérieure à 27 nœuds.

Des rapports non confirmés suggèrent que l’Algérie acquiert six corvettes de type 056 auprès de la Chine, ainsi qu’une partie de la production nationale.

Ces dernières années, l’Algérie a reçu de la Chine une quantité importante de matériel militaire, allant des navires aux véhicules aériens sans pilote (UAV). Il s’agit notamment de mortiers automoteurs Norinco SM4 de 120 mm, de mortiers W86 de 120 mm, d’obusiers automoteurs PLZ45, de lance-roquettes multiples SR5, de canons tractés WA-021/Type-88 de 155 mm et de drones CH-3 et CH-4 construits par la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).