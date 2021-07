La Marine tunisienne et l’US Navy engagées dans un exercice d’interopérabilité

Le bâtiment de transport rapide expéditionnaire de classe Spearhead du Military Sealift Command USNS Trenton (T-EPF 5) et les patrouilleurs rapides Hamilcar (505) et Giscon (510) de la marine tunisienne, ainsi que les navires auxiliaires Zarzis (A710) et Taguermess, viennent de mener des opérations conjointes de sensibilisation au domaine maritime afin de renforcer la sécurité maritime et la capacité de la Tunisie à protéger ses frontières maritime.

» Chaque fois que nous pouvons renforcer nos relations et la force navale d’un pays partenaire, c’est du temps bien utilisé « , a déclaré le capitaine de corvette T.J. Seifert, officier responsable militaire du détachement à bord du Trenton. « Cet exercice a permis aux deux pays de s’entraîner à l’interopérabilité de nos capacités lors d’opérations d’interdiction maritime en mer et de sensibilisation au domaine maritime, ce qui a permis à la Tunisie de mieux protéger sa frontière maritime. »

La série d’exercices navals avec la marine tunisienne, qui s’est appuyée sur les exercices précédents avec l’USNS Trenton en janvier, s’est concentrée sur le développement de la capacité des deux pays à mener des opérations de sécurité maritime en Méditerranée, renforçant ainsi la coopération entre les forces américaines et tunisiennes à l’appui d’objectifs de sécurité communs.

« Cet exercice a été une excellente démonstration de la façon dont le personnel civil et en uniforme peut travailler les uns à côté des autres pour mener des opérations bilatérales », a déclaré le capitaine Matthew Salas, capitaine du navire USNS Trenton. « Grâce à la collaboration avec la marine tunisienne, nous faisons les bons pas en avant pour renforcer la sécurité dans leurs eaux très fréquentées. »

Démontrant un engagement commun à améliorer les capacités de sauvetage essentielles dans un environnement dégradé par le COVID-19, toutes les missions ont été menées dans le respect des protocoles protégeant les forces américaines et tunisiennes contre la propagation du virus.

Dans le droit fil de Ploenix Express

Auparavant, la base maritime expéditionnaire USS Hershel « Woody » Williams (ESB 4) avait mené des opérations maritimes conjointes avec la marine tunisienne pendant la partie en mer de l’exercice Phoenix Express. La partie en mer de l’exercice a permis de tester les capacités des forces maritimes nord-africaines, européennes et américaines à répondre à la migration irrégulière et à combattre le trafic illicite et la circulation de biens et de matériaux illégaux.

L’exercice Phoenix Express est l’un des trois exercices maritimes régionaux exécutés par les Forces navales africaines dans le cadre d’une stratégie globale visant à offrir des possibilités de collaboration entre les forces africaines et les partenaires internationaux pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité maritime.

Le Military Sealift Command exploite environ 125 navires auxiliaires de la marine à équipage civil, réapprovisionne les navires de l’U.S. Navy, prépositionne stratégiquement les cargaisons de combat en mer et déplace les cargaisons et les fournitures militaires utilisées par les forces américaines déployées et les partenaires de la coalition dans le monde entier.

L’U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet, dont le quartier général se trouve à Naples, en Italie, mène toute la gamme des opérations interarmées et navales, souvent de concert avec des partenaires alliés et interagences, afin de promouvoir les intérêts nationaux des États-Unis ainsi que la sécurité et la stabilité en Europe et en Afrique.