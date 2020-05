La ministre de la justice visite deux centres pénitentiaires à El Mghira et El Mourouj

La ministre de la Justice Thouraya Jeribi a effectué, dimanche, une visite aux centres de rééducation pour mineurs délinquants à El Mghira et El Mourouj (gouvernorat de Ben Arous).

Elle a pris connaissance des activités menées au sein de ces deux établissements pénitentiaires réservés respectivement aux jeunes filles et garçons délinquants.

La ministre a distribué des cadeaux à ces mineurs à l’occasion de l’Aïd et saisi l’opportunité pour les encourager à profiter des formations et programmes d’encadrement assurés dans ces centres dans diverses spécialités, ce qui va les aider à bien se réintégrer dans la vie socioprofessionnelle dès qu’ils terminent leur période de détention, lit-on dans un communiqué publié par le ministère de la justice.