Le ministre de la Justice s’entretient avec l’ambassadeur d’Algérie à Tunis

Le ministre de la Justice, Mohamed Boussetta, s’est entretenu, vendredi, avec l’ambassadeur d’Algérie à Tunis, Azzouz Baalal, au sujet de la consolidation des relations bilatérales dans les domaines en rapport avec les secteurs juridique et judiciaire.

L’entretien a permis d’évoquer notamment le projet de convention d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale et l’impératif de le signer dans les plus brefs délais.

Les deux parties ont examiné les moyens de conclure des accords bilatéraux en matière civile.

L’accent a été mis sur la nécessité de développer les opportunités de coopération bilatérale et l’échange d’expériences et de compétences, selon un communiqué du ministère de la Justice.