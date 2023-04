La ministre des affaires cultuelles reçoit le certificat de l’inscription de la Harissa sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l’UNESCO

La ministre des Affaires culturelles, Hayat Ktat Guermazi, a reçu le certificat de l’inscription de l’élément « Harissa : savoirs, savoir-faire et pratiques culinaires et sociaux » sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO, lors d’une cérémonie officielle qui s’est déroulée hier soir (15 avril) au Centre des arts, de la culture et des lettres Ksar Said à Bardo.

Ont pris part à cette cérémonie, le ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri, le directeur du Bureau régional de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) pour les pays du Maghreb, Eric Falt, les ambassadeurs de l’Union Européenne, Marcus Cornaro, d’Italie, Fabrizio Saggio, d’Allemagne, Pieter Bruegel, des pays bas, Josephine Barbara Frantezn, du représentant du ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger, Khaled Shili et du directeur général de l’Organisation Arabe de l’éducation, de la culture et des sciences Alecso, Mourad Mahmoudi.

La rencontre a été l’occasion de mettre la lumière sur la Harissa perçue comme un élément identitaire du patrimoine culinaire national qui illusttre un ensemble de connaissances, de savoirs-faire traditionnels et de pratiques culinaires et alimentaires, outre ses spécificités et sa diversité perçues dans la richesse des méthodes de sa préparation et ses utilisations selon les traditions locales et régionales contribuant à ancrer son rôle patrimonial et social. Préparée et consommée sur tout le territoire tunisien, la harissa est perçue comme un élément fédérateur de tout un pays.

La ministre des Affaires culturelles, Hayat ktat Guermazi, a souligné le rôle du patrimoine culturel immatériel pour faire connaitre les civilisations et dans la consolidation des valeurs et pratiques qui reflètent la capacité humaine d’innovation et de créativité, évoquant les efforts du ministère à travers ses différents services spécialisés dans la valorisation des éléments patrimoniaux importants, et la contribution à les faire connaitre en dehors des frontières géographiques locales.

La cérémonie a été aussi une occasion pour présenter l’expérience s’étalant sur 20 ans depuis l’adoption de la convention de l’Unesco en 2003 pour la sauvegarde du patrimoine immatériel en plus de faire connaitre l’expérience Tunisiene dans le domaine de la préservation du patrimoine culturel immatériel. La cérémonie a été couronnée par la remise du certificat d’inscription de la Harissa dans la liste réprésentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de la part des représentants de l’UNESCO.