La ministre des Finances reçoit le nouveau directeur du bureau du FMI en Tunisie

La ministre des Finances, Sihem Bougdiri Namsieh, a reçu lundi, au siège du ministère à la Kasbah, le nouveau directeur du bureau du Fonds monétaire international (FMI) en Tunisie, Marc Gérard, a fait savoir le ministère sur sa page facebook.

Les deux responsables ont évoqué, lors de cette rencontre, les principaux axes de la coopération entre la Tunisie et le FMI durant la période à venir.

La Tunisie, qui a besoin de mobiliser d’importantes ressources financières, oeuvre depuis plusieurs mois, à lancer de nouvelles négociations avec le FMI, afin de conclure un nouveau accord de soutien financier.

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden avait noté, en décembre 2021, que son équipe gouvernementale a entamé l’élaboration d’un projet d’accord avec le Fonds portant sur un nouveau programme « à même d’envoyer des signaux positifs aux investisseurs étrangers et pays amis et d’aider la Tunisie à améliorer sa note souveraine. »

Et d’ajouter que le programme de réformes économiques reposera sur une approche participative, et portera notamment, sur la restructuration des établissements publics et la promotion de l’investissement à travers l’allègement des procédures administratives.

De son côté, l’économiste, universitaire et ancien ministre, Elyes Jouini a souligné, il y a quelques jours, que la Tunisie n’a aucune alternative aujourd’hui, que de recourir au soutien du FM et de parvenir à conclure un accord avec lui, appelant à « élaborer un programme de réformes basé sur l’identification des priorités du pays, et non pas sur un agenda de réformes irréalisables ».

Jouini qui a fait état d’une situation économique qui ne cesse de se compliquer de jour en jour, a estimé que « la conclusion d’un accord avec le FMI, nous permettra non seulement d’obtenir les financements nécessaires, mais aussi d’atténuer les pressions sur marché financier en général ».

Le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI, Jihad Azour, avait noté, de son côté, en novembre 2021, que des discussions techniques entre les services du Fonds et les autorités Tunisiennes sont en cours, afin d’examiner la possibilité de lancer un nouveau programme de financement au profit de la Tunisie.

« Les discussions portent essentiellement sur la définition des priorités du pays, des défis à relever et des réformes à mettre en place afin de surmonter la crise actuelle que connait le pays », a-t-il souligné.