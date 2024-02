La nouvelle circulaire de la BCT n’aurait pas un caractère contraignant

Le président de l’Organisation tunisienne pour Informer le Consommateur » OTIC » , Lotfi Riahi, a critiqué la circulaire de la Banque centrale sur la tarification d’un certain nombre de commissions bancaires, en vigueur depuis le 12 février.

Ila indiqué, dans une déclaration à « African Manager », que « presque toutes les banques ont opéré les déductions au titre des clients dès le début du mois de janvier 2024, notant que « la publication n’a aucun sens car il ne s’agit que d’une recommandation qui n’est pas revêtue d’un caractère obligatoire», selon son évaluation.

La plupart des banques ont déduit leurs commissions sur les clients

« La nouvelle circulaire a été édictée le 12 février, alors que les commissions pour les services de cartes bancaires, par exemple, ont été retirées, la Banque centrale de Tunisie était censée mettre en œuvre la décision avant cette année, comme l’a fait le ministère du Commerce, où les prix de certains articles ont été gelés avant la fin de 2023 », a-t-il rappelé.

À cet égard, il convient de noter que le Conseil bancaire et financier a commencé hier à activer et à réviser un certain nombre de commissions bancaires en application de la circulaire de la Banque centrale (29 janvier 2024).

Ces mesures concernent notamment la gratuité des « oppositions à tous les types de cartes bancaires nationales », « de toutes les demandes de nouveau code ainsi que de tous les types de cartes » et des « cartes bancaires nationales précisées dans le montant du compte pour les clients privés, dont le revenu annuel net est inférieur ou égal à 1500 dinars ».

Les services portent également sur un plafonnement des honoraires employés sur des comptes de 3 dinars par mois pour les clients privés, dont le revenu mensuel net est inférieur ou égal à 1 500 dinars, en plus d’une réduction de 30% de la valeur des commissions de transfert en Tunisie, effectuée par les clients privés.

Les transactions financières utilisant la carte bancaire nationale seront également réduites et plafonnées jusqu’à 1,3 % de la valeur des acquisitions pour les commerçants utilisant des terminaux de paiement.

Des points d’interrogation

Lotfi Riahi estime que la nouvelle décision ne s’inscrit que dans le cadre des efforts de la Banque centrale pour réduire la circulation du cash, autant que de la réponse aux recommandations des financiers internationaux, selon ses propos.

« Le nouveau texte soulève plusieurs interrogations, d’autant plus que la banque centrale est au courant des dates fixées par les banques pour les déductions », a-t-il déclaré.

Le président de l’OTIC a appelé décréter le caractère obligatoire pour ces textes et à leur activation à compter du début de l’année et avant la mise en œuvre de la loi de finances pour la nouvelle année.

Selon une enquête réalisée en 2018 par l’OTIC, la qualité des services bancaires et de communication, 74 % des personnes interrogées n’ont pas confiance dans la transparence des transactions dans les banques et 84 % sont insatisfaites des services bancaires.

L’enquête a été menée auprès de 2 415 clients de banques et d’établissements financiers, et 92 % des répondants ont déclaré qu’ils n’ont pas connaissance de l’existence du conciliateur bancaire.

94% des clients interrogés ont déclaré qu’ils ne connaissaient pas les services gratuits fournis par les banques.

96% ont déclaré qu’ils ne comparaient pas les tarifs bancaires pour déterminer leurs choix lors de l’ouverture d’un compte bancaire.