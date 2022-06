La nouvelle Constitution stipule que la Tunisie « appartient à la famille arabo-islamique », selon Amine Mahfoudh

Le constitutionnaliste et membre de la Commission nationale consultative pour une nouvelle République, Amine Mahfouh, a confirmé, ce dimanche sur Mosaïque Fm, qu’il y aura un changement dans le premier article de la Constitution, qui stipule que l’islam est la religion de l’État.

Il a expliqué que l’État est une entité morale abstraite et n’a pas de religion, affirmant que la relation entre le Créateur et la créature est verticale et qu’il n’y a pas lieu de le stipuler dans la constitution.

Il a également souligné qu’il n’est nullement question de l’islam dans aucun des articles de la nouvelle constitution, précisant qu’ » il n’y a aucune mention de l’islam en tant que religion d’État ».

D’autre part, Mahfoudh a déclaré que le nouveau projet de la Constitution stipulera dans son préambule que la Tunisie appartient à la famille arabo-islamique.

Il a souligné que la liberté de conscience et de croyance est stipulée avec l’exercice du culte religieux dans les lieux qui leur sont destinés, affirmant que cela représente une opportunité d’empêcher que l’on fasse commerce de l’islam.

Il a également estimé que ce texte n’est pas contre la religion islamique, mais « protège plutôt notre vraie religion pour la tenir à l’écart des tiraillements politiques et des intérêts étroits ».