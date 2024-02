« La paix avec Israël continuera d’exister », déclare le ministre égyptien des Affaires étrangères

« Il existe un accord de paix en place avec Israël depuis plus de 40 ans et nous ferons en sorte qu’il perdure », a déclaré le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, selon des propos rapportés lundi par la chaîne Sky News en langue arabe. Cette déclaration intervient dans un contexte de menaces récentes émanant du Caire de suspendre l’accord de paix de 1979 en cas d’opération israélienne d’envergure à Rafah.

Plus tôt dans la journée de lundi, la chaîne d’information saoudienne Al-Arabiya avait rapporté de ses sources que l’Egypte avait définitivement rejeté le principe d’un changement de statut du corridor de Philadelphie, zone tampon contrôlée conjointement le long de la frontière entre l’Égypte et la bande de Gaza.

Il a également été rapporté que le Caire réduirait au strict minimum les relations entre les deux pays si Israël intervenait militairement et massivement à Rafah et que seules des relations « sécuritaires » seraient maintenues en cas d’escalade. L’Égypte avait aussi averti que l’accord de paix israélo-égyptien serait en danger si des réfugiés palestiniens de Gaza passaient dans le Sinaï.

