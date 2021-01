La participation des jeunes au dialogue national se décidera en fonction de leur représentation dans les organisations et partis

Le porte-parole de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Sami Tahri a indiqué, dimanche, que le mécanisme de participation des jeunes au dialogue national qui sera lancé prochainement se décidera en fonction de leur représentation dans les organisations et partis qui prennent part au dialogue.

Les réactions des partis politiques sont favorables dans leur majorité au dialogue national, a ajouté Sami Tahri dans une déclaration à l’agence TAP, faisant valoir que ce dialogue concerne les partis et les organisations nationales sauf ceux qui s’excluent par eux-mêmes.

Le président de la République avait appelé à la participation des jeunes au dialogue national proposé par l’UGTT dans le cadre d’une initiative visant à sauver le pays de la crise économique et sociale qu’il traverse.

Dans une déclaration précédente, le porte-parole de l’UGTT avait estimé que faire participer les jeunes au dialogue national qui se tiendra sous l’égide de la présidence de la République est important. Le but du dialogue, selon lui, est d’instaurer la démocratie sociale et de réaliser les aspirations du peuple en termes d’emploi, de dignité et de justice sociale.

L’UGTT avait présenté en décembre dernier au président de la République une initiative de dialogue afin de « sauver le pays de la crise politique, économique et sociale qu’il traverse ». L’initiative proposée par l’organisation ouvrière consiste en la mise en place d’un comité de sages composé de personnalités nationales indépendantes qui se chargeront de superviser le dialogue devant conduire à des réformes politiques, économiques et sociales.