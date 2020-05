La PCT a entamé l’approvisionnement du marché en masques sanitaires

La Pharmacie centrale de Tunisie (PCT) a commencé, aujourd’hui samedi, à approvisionner les pharmacies en masques sanitaires à usage unique, pour une commercialisation au grand public qui démarrera, demain dimanche, notamment aux concernés par la sortie pendant la période de confinement sanitaire ciblé, qui sera appliqué à partir du lundi 4 mai, a déclaré le ministre de la Santé Abdellatif Mekki dans une interview accordée à la TAP.

“Nous convions les pharmacies privées à travailler, demain dimanche, afin d’éviter les concentrations de foules dans les pharmacies de garde et pour garantir le bon déroulement de la vente des masques sanitaires “, a indiqué Mekki à la TAP, estimant que la phase de saturation du marché par ce produit, adviendra au terme de la semaine prochaine, soit, après le début de l’approvisionnement des officines en quantités de masques multi-usage, à moindre coût et plus respectueux de l’environnement “, a-t-il précisé. Il a souligné la nécessité d’approvisionner les pharmacies en masques sanitaires conformes aux normes inscrites dans le cahier des charges, appelant à s’assurer de la présence des indications faisant mention de la marque de fabrique du masque, de l’usine dans laquelle il a été produit ainsi que de son emballage.

Le ministre de la Santé a dans ce sens fait savoir qu’il s’est entretenu, samedi, avec le président de l’Organisation tunisienne de défense du consommateur (OTDC), Slim Taamallah pour inciter l’organisation à soutenir les efforts de contrôle déployés par tous les acteurs concernés par la commercialisation des masques sanitaires, afin d’éviter les pratiques de spéculation et de monopole. Concernant les informations ayant circulé faisant état de l’approvisionnement du syndicat des médecins dentistes en masques sanitaires non conformes aux normes, Mekki a affirmé que le ministère de la Santé a commencé à distribuer les masques, aujourd’hui samedi “, appelant toute partie ayant des plaintes, à s’orienter directement vers le ministère de la Santé pour vérification et pour enquête si nécessaire.

Mekki a expliqué dans une déclaration faite, hier vendredi à la TAP, que les masques multi-usage commercialisés durant la dernière période, ” n’ont rien à voir avec le ministère de la Santé et ne font pas partie des 30 millions de masques sanitaires dont le département de la Santé s’est engagé à fournir aux pharmacies privées “Le syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées avait déclaré, hier, que 90% des masques non sanitaires commercialisés en Tunisie ne sont pas conformes aux normes de santé. Les autorités tunisiennes avaient décidé la levée progressive du confinement sanitaire général qui a été imposé en prévention contre le coronavirus, et d’appliquer, à partir de lundi 4 mai, un confinement sanitaire ciblé. MBR