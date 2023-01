Mrabet souligne l’impératif d’accroitre le rythme d’approvisionnement en médicaments

Le ministre de la santé, Ali Mrabet a souligné mercredi lors de sa visite à la pharmacie centrale de Tunisie (PCT), l’impératif d’accroitre le rythme d’approvisionnement et d’assurer une réserve stratégique de médicaments. Mrabet a pris connaissance, lors de sa visite, de l’application du programme annuel d’approvisionnement en médicaments et en matériel médical. Il a mis en relief à ce propos le rôle important assuré par les cadres et agents de la PCT pour préserver le système national de médicaments. Le ministre a également salué le niveau de partenariat entre la pharmacie centrale et les laboratoires de médicaments pour garantir l’approvisionnement en médicaments, indique un communiqué du ministère de la santé.

