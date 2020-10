La Pharmacie Centrale s’emploiera à fournir 200 mille doses du vaccin contre la grippe en octobre

La Pharmacie Centrale s’emploiera à fournir 200 mille doses du vaccin contre la grippe saisonnière au cours du mois d’octobre courant, a fait savoir son Président Directeur Général Béchir Irmani, indiquant que la date de leur distribution aux pharmacies privées sera fixée dès la fin des concertations avec le Ministère de la Santé et toutes les parties concernées.

Il a indiqué que la pharmacie centrale dispose actuellement de 40 mille doses, en attendant l’arrivée de 80 mille doses supplémentaires le 19 octobre 2020, et une quantité équivalente vers la fin de ce mois.

Il a nié ce qui a été rapporté par certains médias au sujet de la distribution par la pharmacie centrale d’un deuxième lot de vaccins contre la grippe saisonnière aux distributeurs de médicaments en gros et aux pharmacies privées, notant que la date de distribution du deuxième lot sera décidée en concertation avec le ministère de la Santé et des parties concernées.

Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens de Tunisie avait affirmé, dans un communiqué à l’opinion publique, qu’aucune dose supplémentaire de ce vaccin n’a été distribuée aux distributeurs de médicaments en gros ou aux pharmacies privées contrairement aux informations qui ont circulé à ce sujet.