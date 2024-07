La planification urbaine pour un développement inclusif et durable

La directrice exécutive de la Fédération nationale des communes tunisiennes (FNCT), Souad Sassi, a affirmé que la fédération, portant de son rôle d’appui et de soutien aux municipalités par le biais de divers projets et programmes, a dédié un de ses réseaux, qui regroupe plusieurs municipalités, à la planification locale.

Ce réseau, a-t-elle expliqué, représente un espace d’échange d’expériences et de savoir-faire, et accorde une grande importance à la mise en place du concept de « villes inclusives », durables et garantes d’une véritable égalité des genres.

S’exprimant, mardi, à l’ouverture d’un conférence sur la dimension du genre dans l’urbanisme, organisée par « Cities Alliance » à Hammamet, que le riche héritage de la Tunisie en matière de droits des femmes et de leur rôle économique et social doit se refléter sur les conditions de vie quotidiennes des femmes et des mères dans les différentes villes et circonscriptions municipales, en mettant en valeur les expériences réussies de planification urbaine inclusive et intégrée.

Cette rencontre, organisée du 30 juillet au 1er août à Hammamet, réunit des représentants d’environ 35 municipalités tunisiennes et comprend des sessions de formation sur la planification urbaine et l’intégration de l’approche du genre. Des experts et spécialistes encadrent les ateliers et travaux de cette rencontre.

« Cities Alliance » est un partenariat mondial hébergé par le système des Nations Unies. Sa mission est de lutter contre la pauvreté urbaine et d’aider les villes à assurer un développement équitable et durable, lit-on sur le site de l’organisation.

« Cities Alliance » est implantée en Tunisie depuis 2016, afin de promouvoir le renforcement de la démocratie participative et la mise en œuvre du processus de décentralisation. En apportant un soutien conséquent au développement urbain et à la gouvernance locale, « Cities Alliance » Tunisie contribue à renforcer la capacité des acteurs locaux à maîtriser les outils de la démocratie participative afin d’aider les villes tunisiennes à devenir des moteurs de démocratie locale et du développement inclusif.